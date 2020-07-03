 

ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии исламистов – сторонников халифата

03.07.2020, 9:30, Новости дня

Федеральная служба безопасности задержала в Карачаево-Черкесии пять членов запрещенного в РФ экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра», сообщила спецслужба.

По данным следствия, «такфириты» вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства – халифата.

«Изъято 45 экземпляров экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

На основании собранных материалов Федеральной службой безопасности РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации или участие в ней»), передает РИА «Новости».

Задержанные дают признательные показания.

Напомним, в июне ФСБ задержала экстремистов в четырех российских регионах.



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