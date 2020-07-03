Президент Южной Кореи назначил нового министра объединения

03.07.2020, 9:16, Новости дня

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил нового руководителя министерства объединения, которое курирует отношения с КНДР.

Министерство объединения возглавил депутат правящей в стране Демократической партии «Тобуро» Ли Ин Ен, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

Прежний министр объединения Ким Ен Чхоль ушел в отставку в середине июне на фоне обострения отношений с КНДР, во время которого Пхеньян взорвал здание офиса межкорейской связи в Кэсоне.

КНДР 5 июня сообщила о намерении рассмотреть возможность закрытия межкорейского офиса связи в Кэсоне в качестве ответа на отправку южнокорейской стороной агитационных листовок. Южнокорейское министерство объединения в ответ призвало местные общественные организации страны прекратить отправку листовок и пообещало законодательно запретить подобные действия.

В мае на границе Южной Кореи с Северной произошла перестрелка.