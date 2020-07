Трамп объяснил резкий скачок заболеваемости коронавирусом в США

03.07.2020, 8:08, Новости дня

Резкий рост числа новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах связан с самым масштабным и «лучшим в мире тестированием на инфекцию», сообщил президент США Дональд Трамп.

«Рост числа случаев коронавируса происходит из-за того, что наше тестирование такое масштабное и такое хорошее, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране. Это хорошие новости, но лучшие новости в том, что смерть и уровень смертности снижаются», – написал Трамп в Twitter.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020

В четверг университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США выявили более 50 тыс. новых случаев коронавируса.

Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции.