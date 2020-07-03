 

США призвали Россию закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон»

03.07.2020, 7:16, Новости дня

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон».

Он прокомментировал статью в журнале Forbes, в которой выдвинута версия, что якобы причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли быть испытания одной из этих ракет.

«Надеюсь, это не тот случай. Мы не раз предупреждали, что Skyfall («Буревестник» – прим. ВЗГЛЯД ) и «Посейдон» – это ужасные проекты. Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему РФ должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ–3. Следующее соглашение должно (покрыть их)», – передает РИА «Новости» сообщение Биллингсли.

В мае Биллингсли заявил, что РФ должна «свернуть» пять новых программ и «отказаться от них». Имеются в виду комплексы «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», система «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник».



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