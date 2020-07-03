РПЦ указала Эрдогану на последствия превращения собора Святой Софии в мечеть

03.07.2020, 6:53, Новости дня

Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть грозит последствиями, сообщил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Высший административный суд Турции – Госсовет в четверг рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Решение будет оглашено в течение 15 дней.

«Решение Госсовета Турции обещают официально опубликовать лишь со временем, в течение двух недель, хотя приняли его, как сообщают, удивительно быстро – видимо, тщательно готовились. Однако, если верить СМИ, принятое решение – не окончательное. Мол, пусть президент сам и решает – как в 1934 году решил сам Ататюрк превратить храм (тогда – мечеть) в музей. Уклончиво и мудро ушли от прямой ответственности», – передает РИА «Новости» слова протоиерея Балашова.

По его словам, «отвечать действительно будет за что», поскольку «всякий «сбой» сложившихся в мире многолетних балансов в межрелигиозных, межцивилизационных отношениях чреват серьезнейшими и труднопредсказуемыми последствиями».

«В данном же случае речь идет о памятнике уникального, поистине общемирового значения, и это не просто культурный и исторический объект, а и сакральное место для миллионов. Еще бы, ведь «Великая Христова церковь», как веками именовался храм Святой Софии, на протяжении тысячелетия был главным собором Восточного христианства, символом не только Византийской империи, но и православия в целом», – отметил священнослужитель.

Он также обратил внимание, что «если точна информация журналистов, суд не признал релевантными многократно повторявшиеся в эти дни утверждения турецких ангажированных экспертов, что будто бы и декрет 1934 года недействительный, и номера у него нет, и подпись Ататюрка якобы поддельная».

«Нет, акт 1934 года вроде бы признан законным. А ведь он был одним из продуманных и выверенных шагов основателя современного светского государства – Турецкой Республики. Стоит ли замахиваться на это наследие?» – заметил протоиерей.

Он добавил, что Софийский храм хранит бесценные мозаики византийских мастеров – то немногое, что осталось от «потрясающего великолепия грандиозной христианской империи». По словам протоиерея Балашова, духовными наследниками этой империи являются народы Руси, которые были некогда «пленены этой неземной красотой» и приняли христианство после того, как побывавшие в Святой Софии послы князя Владимира, будущего Крестителя Руси, доложили: «Не знаем, на небе мы были или на земле».

«И что же теперь будет с этими дивными ликами Христа и Богоматери? Ведь мусульманам нельзя молиться там, где присутствуют человеческие изображения. Замажут вновь известкой? Говорят, уже ее приготовили, уже закупили и ковры. А что скажут посетители из всех стран мира, которые подолгу стоят перед этими образами? Что скажет ЮНЕСКО, числящая этот памятник в списке всемирного наследия? Им ответят, что это внутреннее дело Турции? Да зачем же прагматичной Турции действовать себе в ущерб?» – отметил Балашов.

По его словам, сейчас «остается надеяться на государственную мудрость» президента Тайипа Эрдогана.

«И молиться, да поможет ему Бог принять правильное решение не во вред себе самому, турецкому народу и всему человечеству. София – поистине драгоценное достояние всего мира, и уж точно – неотъемлемая часть нашей с вами истории и культуры», – заключил протоиерей Балашов.

Напомним, еще в 2019 году турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В июне Эрдоган посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора, и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений.

В начале июля 2020 года официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что Греция призвала Турцию сохранить статус музея у собора Святой Софии в Стамбуле, поскольку превращение собора в мечеть может спровоцировать раскол между христианами и Турцией.