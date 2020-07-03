Основные валюты резко подорожали по отношению к гривне

03.07.2020, 6:40, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на 51 копейку: с 26,77 грн/$ до 27,18 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 66 копеек: с 30,00 грн/€ до 30,66 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю тоже опустился с 3,76 грн за 10 руб до 3,86 грн за 10 руб.