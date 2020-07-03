 

Основные валюты резко подорожали по отношению к гривне

03.07.2020, 6:40, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на 51 копейку: с 26,77 грн/$ до 27,18 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 66 копеек: с 30,00 грн/€ до 30,66 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю тоже опустился с 3,76 грн за 10 руб до 3,86 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Количество поправок к “антиколомойскому” законопроекту сократилось с 16,6 тыс. до 430

05.05 / Министр экономики Украины назвал систему ProZorro “абсолютно странной”

22.06 / Лукашенко высказался против олигархата в Белоруссии

30.04 / Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе

09.05 / По-людски не праздновать нам нужно, а молиться

24.05 / В Киеве за сутки выявили 54 новых случая COVID-19, это наибольшее число за последние трое суток

23.06 / МИД счел книгу Болтона элементом политических разборок в США

26.04 / Россия приостановит вывоз зерна во все страны, кроме ЕАЭС

23.04 / Путин дал поручения банкирам о помощи на фоне коронавируса

29.04 / Число заболевших коронавирусом медиков выросло в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска