Дрон-дальнобойщик создан в России

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03.07.2020, 6:30, Новости дня

В РФ создан беспилотник, который может летать на 300 км с полезной нагрузкой 240 кг, сообщил глава проекта BRAERON Дмитрий Арсентьев.

Арсентьев сообщил, что беспилотник, как свидетельствуют результаты испытаний, может быть использован для «логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни».

Отмечается, что использование беспилотника позволит «снизить логистическую наценку более чем на треть», передает РИА «Новости».

Арсентьев сообщил, что БПЛА способен работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. 

Размер БПЛА BRAERON – 5 на 3 м. Беспилотник работает на бензине Аи-95. На развертывание и прогрев требуется около часа, для вертикального взлета не нужна особая подготовка, для посадки требуется ровная площадка 10 на 10 м.

Подана заявка в Росавиацию «на государственную регистрацию беспилотного воздушного судна». 

Арсентьев сказал, что 10 июля BRAERON «станет первым официально зарегистрированным тяжелым беспилотником» в России.



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