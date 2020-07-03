Артем Дзюба пригласил на матч сборной юного благотворителя из Челябинска

03.07.2020, 5:35, Новости дня

Персональное приглашение от Артема Дзюбы получил пятиклассник Савва Ярыгин из Челябинска. За помощь детям из приютов. Мечты сбываются.

"Восхищаемся поступком Саввы и приглашаем его на ближайший матч" — публичное обращение к школьнику из Челябинска от сборной РФ по футболу. Послание уже наделало много шума не только в семье адресата, но и по всей стране. Всё-таки не каждый день звезды спорта присылают персональные приглашения зрителям на игру.

Но этот случай, как уже понятно, особенный. Пятиклассник и заядлый болельщик Савва Ярыгин на знакомство со своими кумирами вовсе не рассчитывал. Изначально просто хотел помочь детям из приютов. Придумал несложный для реализации благотворительный проект и начал воплощать его в жизнь.

Идея — довольно проста. Собирать и сдавать макулатуру, а на вырученные деньги покупать футбольные мячи для сирот. Собственно, именно эта деятельность и приблизила школьника к трибуне для особых гостей российской сборной. Теперь Савву называют примером для других. А на матч его позвал, между прочим, сам Артем Дзюба.

Старые газеты, журналы, картон, да все что угодно, что можно сдать в макулатуру. Дальше – выручить за нее деньги, купить футбольные мячи. И самое главное – подарить их детям, которые оказались в приюте или детдоме. И такое желание, чтобы футбол был доступен каждому – заметил и капитан сборной РФ Артём Дзюба.

"Ты большой молодец – умничка, нереально крутой парень. Очень приятно, что помимо Криштиану Роналду, тебе нравлюсь я. Поэтому большое тебе спасибо. Будет стараться радовать тебя за сборную РФ победами, и стараться забивать побольше, чтобы тебе было приятно", — отреагировал Артём Дзюба, капитан сборной РФ по футболу.

Дзюба обещал пригласить мальчика на ближайшую игру сборной и подарить ему футболку. Судя по расписанию, следующий матч состоится 3 сентября. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Сербии.

"У меня в душе все еще радость идет. Я все еще не отошел! 2 дня отхожу. И все еще не могу отойти. Я очень-очень хочу попасть к Артему Дзюбе, хочу его увидеть и получить его футболку", — счастлив Савва Ярыгин.

Немного математики от Саввы Ярыгина. В субботу сдал 78 кг макулатуры на 323 рубля, ранее еще 17 кг на 68 рублей. Итого 391. На эти деньги куплены 2 мяча, которые отправились в детский дом. Благотворительная помощь от пятиклассника мало чем уступает крупным фондам. Пятиклассник ведет странички в социальных сетях, публикует достижения, устраивает акции.

Причем сам Савва из простой семьи, живет вместе с мамой, и никогда не был избалованным. Только хотел помогать тем, кому в этой жизни повезло меньше, и кого воспитывают вовсе без родительской поддержки, только под надзором воспитателей. И в своем стремлении помочь – главная награда – исполняется и личная мечта.

"Это такая мечта, большая мечта, маленькая мечта. Увидеть вживую Артёма Дзюбу, Головина, Рональдо – Рональдо это такая детская мечта. У нас с ним семья из двух человек, я и он. И постоянно вместе, какие-то я сама провожу творческие мастер-классы, ищу также для деток. И он постоянно со мной. Знает и что такое детский дом. И что такое социальный реабилитационный центр", — рассказывает Анна Ярыгина, мама Саввы.

Мальчика уже прозвали не иначе, как героем этого лета в Челябинске. Причем, не только, как героя-эколога, и не только, как футболиста. Им заинтересовались в хоккейном клубе "Трактор". Савве подарили пять мячей, и помогли в сборе макулатуры. И, похоже, что это только начало сотрудничества школьника и профессиональной спортивной команды.

"Мы хотим привлечь к этому классному событию особое внимание. Чтобы за нами последовали другие ребята, у кого есть возможности, чтобы поддержать и Савву и других парней, кто реально совершает хорошие и добрые поступки. Мы с ним договорились о том, что летом – футбол. Зимой – хоккей. У него рядом есть хоккейная коробка, и мы совместными усилиями будем ее заливать", — сообщил Иван Савин, генеральный директор хоккейного клуба "Трактор".

Пока сверстники сидят в Тиктоке, и думают, как бы скорей заполучить новую приставку – простой Савва из Челябинска в свои 11 всерьез думает о других. И его проект "ЭКО-Савва" сейчас стал настолько известен, что, похоже, вместе с помощью детям, он серьезно поднимет и популярность спорта.