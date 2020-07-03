Киевское “Динамо” просит провести финал Кубка Украины в присутствии зрителей

03.07.2020, 5:30, Новости дня

Футбольный клуб “Динамо” (Киев) обратился к руководству Украинской ассоциации футбола и Министерству здравоохранения с просьбой рассмотреть возможность открытия нескольких секторов для болельщиков на финальном матче Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

“Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Разумеется, ФК “Динамо” будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками)”, – говорится в сообщении.

Руководство “Динамо” акцентировало внимание на том, что в Украине снова работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе. По мнению киевлян, это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча.

“Мы направляем официальные письма в УАФ и МОЗ с надеждой на положительное решение этого вопроса”, – подчеркнула пресс-служба “Динамо”.

В финал Кубка Украины по футболу нынешнего сезона вышли киевское “Динамо” и полтавская “Ворскла”. Матч должен пройти на стадионе “Металлист” в Харькове 8 июля.

В полуфинале “Ворскла” в серии пенальти оказалась сильнее “Мариуполя”, а “Динамо” обыграло перволиговый “Минай”.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 45 887. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1185 человек, 20 053 вылечились.