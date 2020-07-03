 

Электронные больничные появятся в Украине до конца лета – Минздрав

03.07.2020, 5:30, Новости дня

Электронные больничные для украинцев должны появиться до конца лета. Об этом 2 июля на презентации мобильного приложения медицинского онлайн-хаба Doc.ua заявил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Минздрав сделал очень много, чтобы через полтора-два месяца такая история, как электронные больничные, наконец, заработала”, – сказал он.

По словам замминистра, Минздрав ведет работу над разработкой электронных медицинских заключений и возможностью получения справок о состоянии здоровья в электронном виде.

В январе на тот момент заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль говорил, что электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.

В марте незадолго до отставки тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что электронные больничные будут введены 1 апреля 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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