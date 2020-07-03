Сербия не увидела возможности решения косовской проблемы

03.07.2020, 5:30, Новости дня

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.

Вучич сказал, что «не видит решения» проблемы, передает ТАСС со ссылкой на РТС.

Его спросили о позиции Запада по данному вопросу. Вучич ответил, что ежегодно на него оказывается давление – от президента Сербии требуют подписать «юридически обязывающее соглашение».

Напомним, Вучич заявлял, что любое окончательное решение проблемы Косово возможно только с одобрения Москвы.

Лидер Косово Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта Сербией, из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений.