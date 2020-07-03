Путин записал видеопоздравление для Назарбаева

03.07.2020, 5:08, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин поздравил с 80-летием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба Назарбаева.

Путин записал видеопоздравление в котором заявил, что «дорожит и гордится многолетней дружбой» с Назарбаевым. Как сообщил президент РФ с Назарбаевым у него «с первой встречи сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие».

Российский лидер отметил «готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам», передает РИА «Новости».

Он назвал общепризнанными мудрость и дальновидность Назарбаева, его колоссальную ответственность и взвешенность, богатый жизненный и управленческий опыт.

Путин заявил, что первый президент Казахстана «по праву снискал высокий авторитет у себя в стране и в России, да и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер».

Президент РФ считает, что «огромной заслугой» Назарбаева является «уверенное» развитие Казахстана, который сохраняет «национальное согласие, исторические, культурные традиции», но при этом «устремлен в будущее».

В 2019 году Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза республики.