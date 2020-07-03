В центре Москвы подрались курьеры по доставке еды

03.07.2020, 4:26, Новости дня

В Москве подрались более тридцати курьеров "Яндекс.Еды" и "Деливери клаб". Сообщается, что столкновение произошло после того, как начальник оштрафовал одного из сотрудников за отсутствие средств защиты.

За курьера вступились коллеги, началась драка, сообщает телеканал "Россия 24". Участники разбежались, когда приехала вызванная очевидцами полиция. Однако, когда сотрудники правопорядка уехали, курьеры продолжили выяснять отношения. В больницу никто не обращался.