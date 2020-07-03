В России – новые ограничения на ввоз праворульных машин

03.07.2020, 3:23, Новости дня

Правый руль подорожает: с 1 июля вступили в силу новые ограничения на ввоз в Россию некоторых типов праворульных машин. Под полный запрет попали автобусы, микроавтобусы и строительная техника. Легковые автомобили завозить в Россию по-прежнему можно, однако для них значительно усложнили процедуру растаможивания.

Дальневосточным автодилерам в ближайшее время, вероятно, придется скорректировать профиль деятельности: с начала июля вступил в силу ГОСТ, ужесточающий требования к ввозу в страну праворульной техники. Некоторые категории теперь вне закона. Самосвалы, манипуляторы, грузовики, одним словом, спецтехнику, а также автобусы и микроавтобусы с количеством посадочных мест больше восьми ввозить в Россию запрещено. Меры эти оправданные, считают в Госдуме. И приводят весомые аргументы.

"Полусамодельный экскаватор или автобус, на котором перевозятся десятки людей, очень часто попадают в аварии. Конечно, это недопустимо, и вводить их в эксплуатацию нельзя. Если люди хотят заниматься таким бизнесом – пожалуйста, изыскивайте возможности, находите любые другие способы, чтобы приобрести качественную технику", — уверен депутат Государственной думы Михаил Старшинов.

Изменения коснутся и легковых праворульных автомобилей. Речь идет о популярных японских моделях, которые можно в избытке встретить в дальневосточных регионах. Цена на них, как правило, щадящая. Планировалось, что теперь такие машины будут проходить дополнительную экспертизу, а сертификат на соответствие станут выдавать в аккредитованных лабораториях. Эксперты считают это вполне логичным требованием. Ведь японский автопром не всегда удачно вписывается в российскую реальность.

"У них ведь фары, например, абсолютно не туда светят. Это очень серьезно с точки зрения безопасности. У них световой поток направлен в другую сторону. Естественно, все это нужно переделывать", — подчеркивает генеральный директор пункта технического осмотра транспортных средств Виктор Арманов.

Большие опасения у экспертов раньше вызывало качество прохождения экспертизы. Многие помнят о скандале, который разгорелся в 2016 году, когда в Приморье вскрыли грандиозную мошенническую схему: официально работающая фирма ООО "Вертикаль" выдавала фальшивые свидетельства безопасности. От действий конторы пострадали сотни автомобилистов. Об этой истории рассказывали наши коллеги из программы "Расследование Эдуарда Петрова".

"Было установлено, что участник внешнеэкономической деятельности ООО "Вертикаль" представляло таможенным органам поддельные свидетельства. Возбужден несколько уголовных дел. Рассматривается порядка 652 поддельных свидетельств". – сообщил прокурор Приморского края Сергей Бессчасный.

После этого скандала контроль за аккредитованными лабораториями усилился. По новым правилам выдавать свидетельство о безопасности выездным агентам запрещено. "ГОСТ новый, который вступает в силу, эту процедуру исключает. Все можно проводить только в стенах самой лаборатории. Нам обязаны предоставить автомобиль, мы проводим комплексное испытание. С введением правила проверки японских иномарок в аккредитованных лабораториях окончательно в прошлое уйдут и так называемые "распилы", — уверен автомобильный эксперт Денис Максименко.

Эксперты уверены: новые ограничения позволят добиться если не окончательной победы, то сильнейшего удара по этому бизнесу. Проблема "распилов" долго была головной болью правоохранительных органов и смертельно опасной игрушкой для автовладельцев. Под видом качественных японских машин продавали своеобразные конструкторы, собранные из нескольких автомобилей. Перед ввозом в Россию целую иномарку разрезали на фрагменты, этот металлолом попадал в страну под видом запчастей, что избавляло коммерсантов от больших налогов, а после пересечения границы в гаражах кустарным способом иномарку собирали иномарку как паззл. В таком виде и продавали реанимированные машины, которые раньше удавалось без особых проблем поставить на учет. Недорого и… опасно!

Выжить в аварии с "конструктором" почти нереально. Эксперты надеются, что зарегистрировать такое творение после ввода ограничительных мер и полноценной экспертизы будет невозможно. Сложно будет и зарегистрировать машину, которую восстановили после серьезной аварии, а при этом могли внести изменения в конструкцию.

Не секрет, что часто машины, которые ввозят из Японии, повреждены. Есть машины, которые очень сильно повреждены. Очевидно, что новые ограничения закроют канал поставки старой подержанной техники из-за рубежа — той, которой после реставрации добавили блеска. Что касается транспорта, который успели ввезти до 1 июля, то новый регламент его не коснется.

Текст:

"Вести. Дежурная часть"