Оператор ГТС Украины озвучил прогноз по транзиту газа из России

03.07.2020, 2:30, Новости дня

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, какой объем транзита газа из РФ ожидается в 2020 году.

Он сообщил в Facebook, что «суммарный объем транзита с начала года составил» 25 млрд кубометров. На Украине ожидают, что к 2023 году транзит составит 55–57 млрд кубометров «при забронированных 65 млрд кубометров мощностей».

Напомним, в первом полугодии 2020 года транзит газа через Украину снизился на 45%.

Осенью РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.