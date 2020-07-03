 

США обвинили Пекин в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море

03.07.2020, 2:30, Новости дня

Военные учения Китая дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море, сообщил Пентагон.

США выразили озабоченность в связи с решением Пекина устроить военные учения около Парасельских островов, поскольку учения «охватывают спорные воды и территории». По мнению американских военных, это «контрпродуктивно для снижения напряженности и поддержания стабильности».

Пентагон считает, что действия Пекина «в дальнейшем дестабилизируют ситуацию» в регионе. Вашингтон призвал «все стороны проявлять сдержанность и не прибегать к действиям, которые усугубили бы споры», передает ТАСС.

Напомним, Госдеп потребовал от Пекина не считать Южно-Китайское море «своей империей».

Территориальные споры в Южно-Китайском море Китай ведет с рядом государств – Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами – относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша).



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