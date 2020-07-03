Военные медики сворачивают полевые госпитали в Дагестане

03.07.2020, 2:20, Новости дня

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Дагестане специалисты полевых многопрофильных госпиталей Минобороны РФ завершили работу по оказанию помощи пациентам с коронавирусом нового типа.

Теперь лечение местного населения будет осуществляться в центральных городских и районных больницах республики, а при необходимости — в новых многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, построенных в Дербенте, Каспийске и Хасавюрте.

Как сообщалось, более месяца военные медики оказывали необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в Ботлихе и Буйнакске. Через стационары госпиталей прошло более 200 пациентов, которые уже выписаны после выздоровления. Еще около полутора тысяч жителей республики получили помощь, которую оказывали выездные врачебные бригады военных медиков.

Помощь населению Республики Дагестан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции осуществлялась в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны РФ Сергея Шойгу. Медицинскую помощь местным жителям оказывали более 200 военнослужащих, в том числе, 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов.