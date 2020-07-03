Сократить повреждения от инсульта поможет новый препарат

03.07.2020, 1:30, Новости дня

Учеными из РФ был определен новый препарат, который способен защитить мозг при инсульте и после него.

Во время нового исследования специалистов обнаружилось, что поврежденные нейроны могут оставаться жизнеспособными при блокировании биохимического пути, который ведет к гибели клеток. По словам ученых, на данном этапе не существует препаратов, которые могут блокировать гибель клеток, наступающую после инсульта.

Во время экспериментов учеными был создан небольшой белок TAT-DP-2, наущающий биохимический путь гибели клеток. У грызунов, которые получили инъекцию TAT-DP-2 после инсульта, участков повреждения было меньше. Также ученые отмечают, что дальнейшее восстановление мышей было более простым.