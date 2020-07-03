 

Сократить повреждения от инсульта поможет новый препарат

03.07.2020, 1:30, Новости дня

Учеными из РФ был определен новый препарат, который способен защитить мозг при инсульте и после него.

Во время нового исследования специалистов обнаружилось, что поврежденные нейроны могут оставаться жизнеспособными при блокировании биохимического пути, который ведет к гибели клеток. По словам ученых, на данном этапе не существует препаратов, которые могут блокировать гибель клеток, наступающую после инсульта.

Во время экспериментов учеными был создан небольшой белок TAT-DP-2, наущающий биохимический путь гибели клеток. У грызунов, которые получили инъекцию TAT-DP-2 после инсульта, участков повреждения было меньше. Также ученые отмечают, что дальнейшее восстановление мышей было более простым.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

08.06 / В аннексированном Крыму занижают статистику по коронавирусу – правозащитники

08.06 / “Кремль не заслужил такой подарок”. Американский генерал в отставке Ходжес прокомментировал возможный вывод американских войск из Германии

15.05 / “Должен выступить Зеленский”. Бутусов прокомментировал видео якобы с российскими снайперами на Донбассе

01.05 / В Мукачево с 4 мая откроют парки и торговые центры – горсовет

03.06 / Протесты в США унесли жизни 11 человек, сотни людей пострадали

25.06 / Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит

30.06 / Шмыгаль: Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ, Рада или президент выразят такую мысль

29.04 / Эксперт назвал «пиаром» прогноз искусственного интеллекта Сбербанка по пику коронавируса

16.05 / Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска