Тайная смерть домашних животных: кто травит собак кинолога

03.07.2020, 1:15, Новости дня

В программу "Дежурная часть" обратилась кинолог с 20-летним стажем работы в полиции. После службы женщина забрала питомцев жить к себе домой. Хозяйка животных подозревает, что ее любимцев — хорошо дрессированных полицейских овчарок — кто-то специально травит.

{Женщина-кинолог продолжила работать с любимыми животными и после службы в полиции. Собаки радовали детей трюками, а потом одна за другой стали умирать от неизвестного яда. Чем убийце не угодили друзья человека, почему отравитель не боится наказания? Можно ли защитить жизни братьев наших меньших? И кто ответит за смерть любимцев местной детворы?

Специальный репортаж Виталия Молева на эту тему смотрите в пятницу, 6 июля, в программе "Вести. Дежурная Часть" в 18:30 и 21:30.

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"Вести. Дежурная часть"