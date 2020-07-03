 

Города трудовой доблести отпраздновали присвоение почетного звания торжественным салютом

03.07.2020, 1:15, Новости дня

Президент подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести", его удостоены сразу 20 российских городов. Во всех — новость восприняли с гордостью. И во многих — в честь знаменательного события — уже прогремели салюты.

Фейерверками было расцвечено небо над центральной частью Челябинска. Праздничные залпы прогремели в Новосибирске, Саратове. Уфе, Самаре. В Ульяновске — под совместное исполнение песни "День Победы". В Нижнем Новгороде ещё и торжественно открыли памятник "Горьковчанам — доблестным труженикам тыла". В Магнитогорске салют озарил небо над монументом "Тыл — фронту". В пятницу будут салютовать в Екатеринбурге, Казани, Ижевске, сообщает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Генпрокуратура Украины намерена добиваться ареста Порошенко

28.06 / Нападающий “Штутгарта” Марио Гомес завершил карьеру

08.06 / Политолог: Акция соратника Навального направлена на срыв голосования по Конституции

22.06 / На базе “Монако” произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек

06.05 / Министр обороны России: 228 кадет и суворовцев заразились коронавирусом

16.04 / Профильный комитет Рады учтет большую часть правок к “антиколомойскому” законопроекту – Разумков

01.07 / Трамп утвердил план вывода части войск США из Германии

22.04 / 13 профессий, представители которых чаще всего работают удаленно

16.06 / Московская биржа открылась ростом

05.06 / Guardian – немецкий посол призвал Британию избрать более реалистичный подход в переговорах с ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска