Города трудовой доблести отпраздновали присвоение почетного звания торжественным салютом

03.07.2020, 1:15, Новости дня

Президент подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести", его удостоены сразу 20 российских городов. Во всех — новость восприняли с гордостью. И во многих — в честь знаменательного события — уже прогремели салюты.

Фейерверками было расцвечено небо над центральной частью Челябинска. Праздничные залпы прогремели в Новосибирске, Саратове. Уфе, Самаре. В Ульяновске — под совместное исполнение песни "День Победы". В Нижнем Новгороде ещё и торжественно открыли памятник "Горьковчанам — доблестным труженикам тыла". В Магнитогорске салют озарил небо над монументом "Тыл — фронту". В пятницу будут салютовать в Екатеринбурге, Казани, Ижевске, сообщает телеканал "Россия 24".