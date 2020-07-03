 

За сутки в США выявлено 50 тыс. новых случаев COVID-19

03.07.2020, 0:30, Новости дня

В США за сутки выявили более 50 тыс. новых случаев коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.

В среду в США выявили 50655 случаев COVID-19. Этот показатель уже в течение двух недель растет в 38 из 50 штатов, в 24 растет число госпитализаций. В 13 штатах приостановили возобновление работы предприятий, еще шесть «снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми».

По данным университета, в стране выявлено свыше 2,71 млн случаев COVID-19, умерли более 128 тыс. человек, передает ТАСС.

Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции.



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