За сутки в США выявлено 50 тыс. новых случаев COVID-19
03.07.2020, 0:30, Новости дня
В США за сутки выявили более 50 тыс. новых случаев коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.
В среду в США выявили 50655 случаев COVID-19. Этот показатель уже в течение двух недель растет в 38 из 50 штатов, в 24 растет число госпитализаций. В 13 штатах приостановили возобновление работы предприятий, еще шесть «снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми».
По данным университета, в стране выявлено свыше 2,71 млн случаев COVID-19, умерли более 128 тыс. человек, передает ТАСС.
Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
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