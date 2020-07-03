Бутусов об изъятии приборов из частей ПВО: ГБР ищет компромат на Порошенко, и дошло до абсурда

03.07.2020, 0:05, Новости дня

Обыски в частях Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях и изъятие СВЧ-приборов (клистронов), являющихся основными элементами системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель, стали частью расследования в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом написал в Facebook главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

По его сведениям, инициатором дела стало управление военной контрразведки Службы безопасности, размещенное в Виннице, а обыски проводили сотрудники Государственного бюро расследований.

“ГБР ищет компромат на прошлое руководство, на Порошенко и его команду, по закупкам в оборонной сфере. Где найти компромат? На закупках запасных частей в России. Клистроны для С-300 можно купить только в РФ. Это хорошо известная проблема – в 2014 году бывший директор полтавского завода “Знамя” Юрий Солошенко был задержан в Москве при попытке нелегально закупить именно клистроны к С-300. В 2016-м его освободили по обмену. В общем, обыски и изъятие клистронов – это гарантированное уголовное дело. Ведь закупка нелегальная, поставка нелегальная, расчет за наличные, первичных документов нет”, – пояснил Бутусов логику следователей.

При этом в ГБР и СБУ не учли, что расследование раскроет имена тех, кто покупал клистроны в РФ, и этих людей задержит ФСБ, заметил журналист.

“В попытке повесить на Порошенко какие-то вещи правоохранители дошли до абсурда. Да, абсолютно точно написало командование Воздушных сил ВСУ: действия следователей – это преступление против обороноспособности. Разве можно вообще такое расследовать, проводить изъятия? Неужели нельзя без огласки проверить документы, разобраться в ситуации, прежде чем стартовать?” – возмутился главред.

Работу следователей он охарактеризовал тремя словами: “некомпетентность”, “равнодушие”, “пофигизм”.

Государственное бюро расследований вывело из строя систему ПВО Украины – такую сенсационную информацию сообщило…… Posted by Юрий Бутусов on Neljapäev, 2. juuli 2020

Вечером 2 июля стало известно, что клистроны возвращают в воинские части. В ГБР пообещали дать оценку правомерности действий своих сотрудников, которые проводили обыски.