Мнения: Очень трудно спорить с зеркалом

02.07.2020, 22:30, Новости дня

Знаете, что самое, пожалуй, интересное в прошедшем голосовании? То, что его результаты практически не ставятся под сомнение. Ну за исключением совсем уж отмороженных персонажей, причем попытки раскрутить эту тему вызывают даже не возмущение и протесты, а просто смех.

Знаете, что самое, пожалуй, интересное в прошедшем голосовании? То, что его результаты практически не ставятся под сомнение. Ну за исключением совсем уж отмороженных персонажей, причем попытки раскрутить эту тему вызывают даже не возмущение и протесты, а просто смех.

Государство и лично Путина в связи со всей кампанией с поправками в Конституцию в чем только не обвиняют. Но тема фальсификации народного волеизъявления на этот раз глубоко маргинальна. Причина проста, и она отражает по-настоящему важные подвижки, произошедшие в отечественной избирательной системе в последние годы.

Ведь было же видно, что федеральной власти чрезвычайно важно это голосование. Но одновременно на любые попытки использования на местах административного ресурса для обеспечения высокой явки и «правильного» голосования или на вскрывшиеся нарушения следовал грозный окрик из ЦИК. А то и из еще более высокой инстанции.

Потому что государству – и лично Путину тоже – нужно было, чтобы голосование отразило реальную волю российского общества. В принципе, это стало уже привычным: скандалов из-за нарушений, фальсификаций или использования админресурса на российских выборах с каждым годом все меньше, а в отношении все-таки возникающих случаев ЦИК действует жестко. В нашу жизнь в очередной раз почти незаметно вошло серьезнейшее изменение: выборы в РФ и впрямь стали честнее, а доверие к ним заметно возросло.

Данные нынешнего голосования в этом смысле говорят сами за себя. В Мурманской области явка составила всего 36%. В Якутии за поправки проголосовали только 58% избирателей, а в Ненецком автономном округе вверх и вовсе взяли противники изменений – почти 54% проголосовали против. Как, кстати, и в Богучанском районе Красноярского края, где против нововведений высказались аж 57% пришедших на избирательные участки. Если же покопаться в цифрах, найдутся еще десятки других «неудобных» для власти показателей, которые тем не менее спокойно вошли в итоговые результаты голосования.

И небо не упало на землю. Конечно, есть Тыва с 90-процентной явкой и 96-процентной поддержкой поправок. Есть республики Северного Кавказа со своими обычными показателями. Но даже там не приходится говорить об «административном давлении» в обычном понимании – это скорее отражение сохраняющегося в этих регионах традиционного уклада со всеми его особенностями.

А есть еще социальные сети, где сторонники изменений в Основной закон все последние недели открыто заявляли о своей позиции. Это, кстати, еще один новый, но крайне значимый феномен общественно-политической жизни России: наши люди перестали стесняться громко выражать свою поддержку власти и ее политике – не по разнарядке сверху, а совершенно искренне и по собственной инициативе.

Это, в свою очередь, выбило из рук противников власти традиционный мощнейший аргумент: никто, кроме виртуальных «ольгинских ботов», не заявляет о своей поддержке Кремля, а значит, все цифры в свою пользу он берет с потолка. Что ж, на этот раз не было никаких трудностей обнаружить среди абсолютно реальных людей активную и массовую поддержку поправок. Дело дошло до того, что некоторые, наиболее чувствительные представители оппозиции оказались на грани нервного срыва, осознав насколько много их сограждан намерены прийти и проголосовать за изменения в Конституцию.

Именно поэтому тема обвинений в подтасовках и фальсификациях звучит тихо и крайне неубедительно. Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране: в вопросе поправок в Конституцию за государством на самом деле стоит три четверти активных избирателей России.

От трезвого осознания и принятия этой объективной реальности всем политическим силам страны и стоит отталкиваться.

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