ЦИК уточнил данные по явке на голосовании по Конституции

02.07.2020, 22:30, Новости дня

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию составила 67,97%, следует из уточненных данных Центральной избирательной комиссии.

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что вне помещений для голосования по поправкам к Конституции проголосовали 20,6 млн человек – это 36% от общего числа участников. При этом с 25 по 30 июня в помещениях для голосования проголосовали 36,8 млн граждан – это 62% от всех проголосовавших.

Она также отметила, что электронным способом проголосовали по поправкам 1,1 млн россиян – это 2% от общего числа проголосовавших, передает ТАСС.

Говоря о голосовании за рубежом, Памфилова отметила, что протоколы были представлены в кратчайшие сроки. По ее словам, вся информация по спецканалам связи поступила вовремя.

«Чтобы мы могли вычислить злоумышленников и тех, кто пытался еще раз проверить систему на прочность. И все эти данные, все, что у нас, сейчас я даже об этом говорить не буду, но именно это позволило нам все привести к единому знаменателю: один житель – один голос зачтенный», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК указала, что голосование по Конституции в течение всего времени в РФ прошло в спокойной и безопасной обстановке, избирательной комиссии неизвестно о каких-либо случаях, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Памфилова выразила мнение, что беспрецедентные меры на голосовании, включая видеонаблюдение, свели к минимуму попытки фальсификации.

«И все дни голосования, и прошедшая ночь подписания итогов прошли в спокойной, безопасной для всех участников этого процесса обстановке. И то, что никому не удалось нарушить многодневный ход голосования, повторюсь, – огромная заслуга … сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, иных охранных организаций, которые честно и добросовестно исполняли свою работу, обеспечили в течение семи ночей полную сохранность бюллетеней», – сказала Памфилова.

Также она заявила, что обсудила с главой Мосгоризбиркома инцидент в Раменках, где зафиксирован вброс бюллетеней при голосовании по поправкам в конституцию.

«Мы с председателем Московской комиссии говорили об этом ночью или рано утром, я уже не помню. Я говорю: «Вот объясните, я не могу понять психологию этой женщины. Зачем человек идет на уголовное преступление. Под камеры. Зная (это)», – сказала Памфилова.

Она отметила, что в связи с невозможностью достоверно определить волеизъявление участников голосования территориальной избирательной комиссией района Раменки принято решение о признании недействительными итогов голосования на данном участке.

Ранее ТИК района Раменки признала недействительными итоги голосования на УИК №2783 после сообщения о возможном вбросе.

Так, сообщила Памфилова, недействительными признаны бюллетени на 23 участках в шести регионах РФ в связи с нарушениями, не позволяющими определить достоверность голосования.

В пятницу, 3 июля, ЦИК официально подведет итоги голосования по поправкам в Конституцию, добавила Памфилова, передает РИА «Новости».

«Сейчас уже можно сказать даже до подведения официальных итогов, мы это сделаем завтра, мы даем возможность нашим комиссиям сегодня, если какие-то жалобы поступят, вовремя все рассмотреть, разобраться, подвести итоги, доставить нам все документы, которые положено, чтобы мы могли завтра спокойно подвести официальные итоги голосования. Но уже сегодня я могу сказать, что общероссийское голосование состоялось», – сказала Памфилова.

Ранее сообщалось, что явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.