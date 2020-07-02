Власти Москвы разъяснили формирование цены на тесты по антителам к COVID-19

02.07.2020, 22:30, Новости дня

Московский департамент здравоохранения рассказал, как для работодателей формируется цена на тест по антителам к COVID-19.

Власти Москвы потребовали от работодателей обеспечить тестирование сотрудников на антитела, передает РИА «Новости».

В департаменте указали, что «само исследование осуществляется полностью за счет» города. Медицинские организации определяют стоимость «забора биоматериала» на основании соответствующего приказа департамента от 2011 года.

Также конечная цена формируется, из амортизация на использование медоборудования, закупки материалов для исследования и прочих издержек.

В ведомстве подчеркнули, что в частных клиниках тесты дороже, ем в случае оплаты забора крови в городской поликлинике и бесплатного исследования в городских лабораториях.

Департамент здравоохранения пояснил, что в столице проходит эксперимент, в рамках которого работодатель организует только забор крови, а город – ее бесплатное исследование.

Получить платную услугу по забору крови работодатель может как в городских поликлиниках, так и в частных клиниках, участвующих в эксперименте.

Напомним, антитела к коронавирусу выявили у 20% прошедших тестирование москвичей.