Специалисты научились управлять движением магнитных вихрей

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02.07.2020, 22:10, Новости дня

Управление движением магнитных вихрей в будущем позволит ученым создавать устройства для хранения и передачи информации. По словам ученых, эффективность таких разработок будет более высокой, чем у жестких дисков.

Во время новой работы международная команда ученых занималась исследованием характеристик движения магнитных вихрей в сверхтонких пленках. По мнению специалистов, им удалось совершить важный шаг на пути к полному управлению магнитными вихрями. Во время исследования ученые занимались изучением спинового транспорта в многослойных сверхтонких магнитных пленках, а также процессов формирования в них стабильных скирмионов.

При помощи лазерных источников узконаправленного света в определенном диапазоне длин волн ученым удалось доказать, что скирмионами можно управлять путем воздействия на них электрическим током.



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