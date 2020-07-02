В составе частей мантии Земли были обнаружены различия

02.07.2020, 22:10, Новости дня

Ученым мало известно о том, как образована мантия Земли, и до недавнего времени специалисты считали, что состав ее частей практически идентичен.

Во время нового исследования ученые выяснили, что это заблуждение. Выяснилось, что по химическому составу половинки земной мантии различаются между собой. Во время новой работы учеными была изучена структура горных пород, которые добываются на большой глубине, и образцов вулканического вещества из вулканов на Гавайских островах и острове Реюньон. Эксперты проверили их на содержание свинца, неодима и стронция.

В результате обнаружилось, что африканская половина мантии содержит материалы континентов, которые, как предполагают ученые, могли попасть в нее во время разрушения суперконтинента Пангеи. Подобных вкраплений в тихоокеанской части мантии обнаружено не было.