Мишустин указал на поддержку предложенного Путиным курса по итогам голосования по Конституции

02.07.2020, 22:08, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что итоги голосования по поправкам в Конституцию подтвердили поддержку обществом предложенного президентом Владимиром Путиным курса развития страны.

Мишустин заявил, что «голосование по поправкам в Конституцию, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы», передает ТАСС.

Премьер также сообщил, что правительство в рамках поддержки «безработных и людей, оказавшихся на грани увольнения», выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы «регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников», передает РИА «Новости».

Отмечается, что гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, в агропромышленном комплексе, на транспорте или в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми.

Кроме того, правительство выделит на президентские выплаты «для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными (с) коронавирусом», 7,5 млрд рублей.

«Обсудим поправки в законодательство, которые позволят направить дополнительные ресурсы для противодействия коронавирусной инфекции и поддержки экономики. Появится возможность превысить утвержденный объем расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей. Кроме того, до 2024 года будет действовать норма о перечислении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет», – добавил Мишустин.

Напомним, в четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»).

Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.