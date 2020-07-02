 

Аккаунт МИД РФ в Twitter взломали

02.07.2020, 22:08, Новости дня

Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter взломали. На странице ведомства появилось объявление о продаже базы данных туристов.

Взлом аккаунта был осуществлен более 12 часов назад. Две записи о продаже данных в Twitter-аккаунте МИД появились еще ночью, однако доступны до сих пор.

«Подлинность базы подтверждается данным твитом, так же как и доступы к определенным аккаунтам», – говорится в сообщении. 

В публикации указана цена – 66 биткоинов, что по нынешнему курсу составляет порядка 43 млн рублей. 

В МИД ситуацию пока не комментировали и о взломе не заявляли.

Продается база "Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница"
Подлинность базы подтверждается данным твитом, также как и доступы к определенным аккаунтам.
Цена 66 BTC
Жаббер контакт для покупки: [email protected]

— МИД РФ ДСКЦ (@MID_travel) July 1, 2020   

Ранее сообщалось, что в Сети появилась база с данными якобы 115 тыс. россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся в Россию.

В прошлом году был взломан аккаунт премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Twitter, однако контроль над ним быстро восстановили. Подобный инцидент произошел 14 августа 2015 года. В размещенном хакерами сообщении говорилось, что Дмитрий Медведев принял решение уйти в отставку. 



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