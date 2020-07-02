 

В результате взрыва газа в Кирове серьезно пострадала женщина

02.07.2020, 21:55, Новости дня

Пожилая женщина серьезно пострадала в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Кирове.

Как передает телеканал "Россия 24", ЧП произошло на пятом этаже здания по улице Орджоникидзе в 17.15 мск.

Пострадавшая получила ожоги, была в состоянии шока, но смогла самостоятельно выйти на улицу и попросить помощи. Кроме нее пострадал еще один человек.

Жильцов нескольких подъездов на всякий случай эвакуировали.

На месте происшествия выехали сотрудники МЧС и представители других экстренных служб города. Кроме того, место ЧП посетили губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава администрации города Дмитрий Осипов.

После обследования здания было принято решение о введении на территории жилого дома режима повышенной готовности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Глава Минкомсвязи оценил возможность «изоляции» Рунета

01.07 / Глава ГИБДД призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом

18.06 / Украинский политолог сравнил украинцев в СССР с неграми в Америке

19.06 / Зеленский: Чтобы не переходить к жесткому карантину, нужны четкие правила для общественных мест

20.06 / Вице-президент США не согласился с фразой “Black Lives Matter”

23.05 / В Киевской области несовершеннолетний застрелил экс-бойца “Айдара” из его же оружия

15.06 / В Совфеде назвали условие обмена Пола Уилана на Виктора Бута

21.05 / Гутерриш: пандемия угрожает прогрессу в странах Африки

17.06 / Президент Чехии отклонил приглашение на парад Победы в Москве

17.06 / Врио главы СУ СК по Дагестану пострадал в ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска