В результате взрыва газа в Кирове серьезно пострадала женщина

02.07.2020, 21:55, Новости дня

Пожилая женщина серьезно пострадала в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Кирове.

Как передает телеканал "Россия 24", ЧП произошло на пятом этаже здания по улице Орджоникидзе в 17.15 мск.

Пострадавшая получила ожоги, была в состоянии шока, но смогла самостоятельно выйти на улицу и попросить помощи. Кроме нее пострадал еще один человек.

Жильцов нескольких подъездов на всякий случай эвакуировали.

На месте происшествия выехали сотрудники МЧС и представители других экстренных служб города. Кроме того, место ЧП посетили губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава администрации города Дмитрий Осипов.

После обследования здания было принято решение о введении на территории жилого дома режима повышенной готовности.