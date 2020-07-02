В результате взрыва газа в Кирове серьезно пострадала женщина
02.07.2020, 21:55, Новости дня
Пожилая женщина серьезно пострадала в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Кирове.
Как передает телеканал "Россия 24", ЧП произошло на пятом этаже здания по улице Орджоникидзе в 17.15 мск.
Пострадавшая получила ожоги, была в состоянии шока, но смогла самостоятельно выйти на улицу и попросить помощи. Кроме нее пострадал еще один человек.
Жильцов нескольких подъездов на всякий случай эвакуировали.
На месте происшествия выехали сотрудники МЧС и представители других экстренных служб города. Кроме того, место ЧП посетили губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава администрации города Дмитрий Осипов.
После обследования здания было принято решение о введении на территории жилого дома режима повышенной готовности.
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