 

Мнения: Триумф Путина

02.07.2020, 21:48, Новости дня

Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина.

Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина.

Путин инициировал поправки. Путин поручил всю работу своему генеральному штабу – своей Администрации.

Путин принимал решения по количеству и окончательным формулировкам поправок.

Путин регулярно встречался с рабочей группой. Путин поехал в Думу.

Путин отложил дату голосования, когда возникла угроза здоровью миллионов граждан.

Путин нашел нужные слова и принял нужные решения во время пандемии. Путин назначил дату голосования. Путин ввел технологию семидневки.

Путин обратился к гражданам перед последним днем голосования и мотивировал их прийти на участки.

Наконец, самая важная, по общему признанию, поправка об обнулении напрямую касается лично Путина.

Какие еще нужны аргументы?

Источник: Телеграм-канал Алексея Чеснакова

Теги: 

Конституция
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Владимир Путин
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поправки



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