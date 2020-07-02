Мнения: Триумф Путина
02.07.2020, 21:48, Новости дня
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина.
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина.
Путин инициировал поправки. Путин поручил всю работу своему генеральному штабу – своей Администрации.
Путин принимал решения по количеству и окончательным формулировкам поправок.
Путин регулярно встречался с рабочей группой. Путин поехал в Думу.
Путин отложил дату голосования, когда возникла угроза здоровью миллионов граждан.
Путин нашел нужные слова и принял нужные решения во время пандемии. Путин назначил дату голосования. Путин ввел технологию семидневки.
Путин обратился к гражданам перед последним днем голосования и мотивировал их прийти на участки.
Наконец, самая важная, по общему признанию, поправка об обнулении напрямую касается лично Путина.
Какие еще нужны аргументы?
Источник: Телеграм-канал Алексея Чеснакова
Теги:
Конституция
,
Владимир Путин
,
поправки
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет