 

Осужденный военный эксперт Неелов продал секретную информацию за 50 тыс. рублей

02.07.2020, 21:48, Новости дня

Военный эксперт Владимир Неелов, осужденный за госизмену, продал данные об обучении сотрудников ФСБ за 50 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Неелов «передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ».

Обвинение просило осудить его на 14 лет колонии, передает ТАСС.

Напомним, суд приговорил Неелова к семи годам лишения свободы.

Неелова вину признал частично. По его словам, он не считал переданную информацию секретной.

Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

В 2018 году ФСБ заподозрила Неелова в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.



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