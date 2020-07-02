 

Собянин: Голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации вокруг президента

02.07.2020, 21:45, Новости дня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ стало плебисцитом об объединении общества вокруг президента как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем блоге мэр Москвы обратил внимание, что голосование по поправкам происходило в тяжелый период для всей страны.

«Пандемия, унесшая жизни тысяч людей, спад экономики, тяжелая, критическая ситуация в ряде секторов экономики больно ударили по социальному самочувствию и доходам горожан. Ничего подобного мы не переживали в последние десятилетия», – сообщил Собянин.   

По его словам, президент, правительство совместно со всем городским сообществом «предотвратили худшие сценарии развития событий, реализовали масштабные программы поддержки бизнеса и простых людей, предложили программу выхода из кризиса».  

«По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента РФ Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной», – считает Собянин.

Выбор жителей столицы мэр расценил как четкий и однозначный. Он поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию и участие в референдуме.

«Спасибо десяткам тысяч членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые провели труднейший семидневный марафон, обеспечив честное голосование, удобные технологии и  безопасность», – заключил Собянин. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что итоги голосования по поправкам в Конституцию однозначно стали триумфом. По его словам, в РФ де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Владимиру Путину. 

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным. 

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании. 



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