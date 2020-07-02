 

Лукашенко заподозрил россиян и украинцев в зависти белорусам

02.07.2020, 21:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы якобы завидуют белорусам, которые живут «в безопасной, спокойной стране».

«Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Он также отметил, что белорусы живут и не понимают, «как это нам досталось», подчеркнув, что все «это сделали мы с вами».

«Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали и растили нашу молодежь, которая, к сожалению, разнородна, но так было всегда. На нее обижаться нечего. Если где-то она не такая, значит, не доработали мы», – сказал Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что среди старшего и среднего поколений основная масса людей «правильно оценивают ситуацию в стране».

Ранее президент Белоруссии заявил, что «взвалил на себя непосильную ношу», а не монополизировал власть в республике. По его словам, жители страны сами выбрали модель государства с сильной президентской властью.

Лукашенко также сообщил, что белорусы пытались достичь своей независимости «более тысячи лет» путем борьбы с захватчиками, суровым климатом и угнетателями. Он уверил в том, что Белоруссия сохранит свою независимость и мир, несмотря на «передряги современности».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / НБУ разрешит банкам идентифицировать клиентов по видеосвязи

19.04 / Вирусолог обозначил сроки победы над коронавирусом в России

02.06 / Власти Украины перестали пугать мир «войной» с Россией

01.07 / Ученые заявили о 200 мутациях коронавируса

15.05 / Стало известно, в каких случаях у переболевших COVID-19 не вырабатываются антитела

25.04 / Заседание G20 не состоялось из-за разногласий Китая и США по ВОЗ

15.06 / Граната взорвалась в жилом доме на Украине

23.04 / Le Parisien – коронавирус заставил французов забыть о летнем отпуске за границей

24.06 / МВФ прогнозирует падение российского ВВП

14.05 / Бренд Chevrolet презентовал новый китайский кроссовер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска