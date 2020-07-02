Найден способ пересчитать возраст собак в «человеческие» годы

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02.07.2020, 20:30, Новости дня

Американские молекулярные биологи создали методику, с помощью которой можно точно оценивать биологический возраст собак по количеству определенных меток на их ДНК и сравнивать его с возрастом человека. Методика опубликована в научном журнале Cell Systems.

«Мы почти ничего не знаем о том, как стареют собаки, несмотря на то, что больше всего времени они проводят вместе с человеком. Как правило, ветеринары обычно умножают возраст собаки на семь для того, чтобы перевести этот показатель в «человеческие» годы. Мы проверили, так ли это на самом деле», – передает ТАСС слова одного из авторов исследования, профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Трея Идекера.

Калифорнийские биологи проверили одно из расхожих представлений о том, как соотносится возраст человека и собаки. Для этого ученые собрали образцы генома примерно у ста собак, в основном у лабрадоров-ретриверов, и проанализировали количество эпигенетических меток на поверхности их ДНК.

С одной стороны, результаты анализа подтвердили, что в ДНК собак по мере взросления тоже накапливаются эпигенетические метки, как и у человека. Это подтвердило, что их можно использовать в качестве биомаркера старения. С другой стороны, Идекер и его коллеги обнаружили, что классическая пропорция один к семи, которую используют ветеринары, не соответствует действительности.

Как оказалось, собаки быстро стареют в первые четыре года жизни. К концу этого периода в их ДНК накапливается примерно столько же эпигенетических меток, как и в геноме 50-летнего человека. В следующие годы этот процесс резко замедляется, и к 14-му году жизни собаки обычно достигают такого же состояния, как люди в 70-75 лет.

«Если подумать, то в этом нет ничего удивительного. Как правило, девятимесячные собаки могут завести своих собственных щенков, чего нельзя сказать о пятилетних детях. В ближайшее время мы проверим, характерны ли подобные закономерности и для других видов собак», – отметил Идекер.



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