 

По факту сближения самолетов в небе над Ростовом-на-Дону началась проверка

02.07.2020, 20:08, Новости дня

В Ростовской области организована доследственная проверка в связи с инцидентом 10 июня, когда два пассажирских лайнера опасно сблизились в небе, сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Отмечается, что авиакомпании S7 Airlines, самолет которой был одним из участников инцидента, заявила, что датчик опасного сближения сработал на обоих воздушных судах и «экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию», передает «Интерфакс».

Напомним, 10 июня 2020 года система предупреждения опасного движения сработала на обоих самолетах – на рейсах S7 Airlines и Emirates. Экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию. Представитель госкорпорации по организации воздушного движения в РФ заявил, что информация о сближении самолетов является серьезным преувеличением. 



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