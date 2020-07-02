 

В Главном храме Вооруженных сил первой обвенчается пара ветеранов ВОВ

02.07.2020, 20:08, Новости дня

Первой парой, которая будет венчаться в Главном храме Вооруженных сил России, станут ветераны Великой Отечественной войны, сообщил епископ Клинский, викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами отец Стефан.

«Первая пара уже известна. Это ветераны Великой Отечественной войны», – передает РИА «Новости» его слова.

Храм Вооруженных сил возведен в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования. Идея его строительства принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Сам Шойгу рассказывал о храме, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента РФ Владимира Путина.

Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня. Также около главного храма ВС в Подмосковье установили памятник матерям победителей.



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