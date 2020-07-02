 

Меркель передумала насчет участия в саммите G7

02.07.2020, 19:48, Новости дня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает участие в предстоящем саммите G7 в США своей обязанностью. Она дала понять, что не откажется от мероприятия, несмотря на публикации СМИ об оскорблениях в ее адрес со стороны американского президента Дональда Трампа.

«Речь идет о том, что мы всегда, где есть такая возможность, должны работать совместно, форматы как G7 и G20 хорошо подходят для этого, даже когда есть расхождения во мнениях», – приводит ее слова РИА «Новости».

Меркель заявила, что выступает за мультилатерализм, а потому обязана «вносить свой вклад».

Так Меркель ответила на вопрос о том, не пропало ли у нее желание ехать на саммит G7 в США из-за публикаций СМИ про оскорбления в ее адрес со стороны Трампа в ходе телефонных бесед.

При этом в конце мая в Германии сообщали, что Меркель отказалась принимать участие в июньском очном саммите лидеров G7 в Вашингтоне.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / “Укроборонпром” будут реформировать в три стадии – Абромавичюс

01.06 / Захарова обвинила США в нарушении международного права

20.04 / Заморозить до мая: Главгосстройнадзор провел рейды по стройкам Москвы и Подмосковья

06.06 / 75 лет исторической декларации: извлекать пользу из поражения больше не получается

12.06 / Резников и Ермак отправились во Францию, запланировано обсуждение нормандского формата

07.06 / Трамп распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона

18.04 / Спецборт с Благодатным огнем отправлен из Тель-Авива в Москву

31.05 / Кыргызстанского правозащитника Рузиева заподозрили в подделке документов и задержали. Он объявил голодовку

04.06 / Заявление главы Пентагона в связи с погромами в США рассердило Трампа

02.06 / В ВОЗ назвали способы предотвратить вторую волну коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска