Меркель передумала насчет участия в саммите G7

02.07.2020, 19:48, Новости дня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает участие в предстоящем саммите G7 в США своей обязанностью. Она дала понять, что не откажется от мероприятия, несмотря на публикации СМИ об оскорблениях в ее адрес со стороны американского президента Дональда Трампа.

«Речь идет о том, что мы всегда, где есть такая возможность, должны работать совместно, форматы как G7 и G20 хорошо подходят для этого, даже когда есть расхождения во мнениях», – приводит ее слова РИА «Новости».

Меркель заявила, что выступает за мультилатерализм, а потому обязана «вносить свой вклад».

Так Меркель ответила на вопрос о том, не пропало ли у нее желание ехать на саммит G7 в США из-за публикаций СМИ про оскорбления в ее адрес со стороны Трампа в ходе телефонных бесед.

При этом в конце мая в Германии сообщали, что Меркель отказалась принимать участие в июньском очном саммите лидеров G7 в Вашингтоне.