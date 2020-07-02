 

В США арестовали бывшую подругу Эпштейна по делу о торговле секс-услугами

02.07.2020, 19:32, Новости дня

Британская предпринимательница Гилейн Максвелл, бывшая подруга американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях и покончившего с собой в американской тюрьме, арестована в штате Нью-Гэмпшир.

Максвелл подозревается в причастности к торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

Ожидается, что она предстанет перед судом в течение дня.

Уточняется, что Максвелл – дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan. Считается, что она состояла в близких отношениях с Эпштейном в 1990-е и 2000-е годы.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

На фоне ареста Эпштейна об уходе в отставку объявил министр труда США Александр Акоста. Его критиковали за то, что в 2008 году он позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за надругательства над несовершеннолетними.

В августе Эпштейна нашли на полу тюремной камере с повреждениями на шее, он покончил с собой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Разгон студентов на Евромайдане. Завершено следствие в отношении двух офицеров МВД

21.05 / Energetyka24 – в Польше назвали пять причин для отказа от российского газа

27.04 / Российские туристы из Индии и ОАЭ прибыли в Уфу

21.05 / Помпео назвал условия для возвращения США к Договору по открытому небу

12.05 / Новый кроссовер GAC GS4 Coupe поступил на китайский рынок

22.05 / «Раскаты памяти» в Белом доме

07.05 / ВОЗ рекомендовала странам праздновать День Победы альтернативным способом

29.06 / В Сочи исчезло озеро

22.04 / Афганистан попросил Россию помочь в борьбе с коронавирусом

28.06 / Дистанционная работа стала испытанием для президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска