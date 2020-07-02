На Кубани к высокоскоростному интернету подключат более 350 образовательных организаций

02.07.2020, 17:53, Новости дня

В Краснодарском крае благодаря национальному проекту к высокоскоростному интернету планируется подключить свыше 350 образовательных организаций до конца года.

В сельских и городских школах края скорость соединения достигнет от 50 до 100 мегабит в секунду, сообщается на сайте администрации края.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» до конца года 350 общеобразовательных и восемь организаций среднего профессионального образования будут обеспечены интернет-соединением.

«Доступ к Сети позволит внедрить современные цифровые технологии, даст возможность для дистанционного обучения и позволит снизить нагрузку на учителей с бумажной отчетностью», – сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

Кроме того, быстрый интернет необходим для повышения квалификации педагогов и ведения финансово-хозяйственной деятельности.

В прошлом году доступ к высокоскоростному интернету получили 311 образовательных организаций края, а уже в 2021 году к сети планируется подключить все учреждения.

В 2020 году на реализацию восьми краснодарских проектов нацпроекта «Образование» предусмотрено за счет всех источников финансирования более 3,5 млрд рублей.