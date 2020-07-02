Серьезный пожар в центре Москвы потушен

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02.07.2020, 17:20, Новости дня

Без малого три с половиной часа ушло у пожарных на то, чтобы справиться с огнем, охватившим 800 квадратных метров в построенном более 100 лет назад здании на Тверской улице в центре Москвы.

 

 

 

 

 

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Публикация от Андрей Валериевич Черненок (@andreichernenok) 2 Июл 2020 в 7:15 PDT

Пожар в находящемся на реконструкции шестиэтажном здании вспыхнул около 14:00, а о том, что пламя потушено, сотрудники МЧС отчитались в 17:14. Дабы облегчить работу спасателям, была перекрыта в обе стороны Тверская улица. На месте работали 188 пожарных, окрестные улочки оказались залиты пеной.

Причиной пожара, который вспыхнул на втором этаже, а затем перекинулся на третий и четвертый, могло стать нарушение правил проведения ремонтных работ.

В результате ЧП никто не пострадал.



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