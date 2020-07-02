 

“Независимость НБУ имеет значение”. В ЕБРР прокомментировали заявление Смолия об отставке

02.07.2020, 17:20, Новости дня

2 июля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в Facebook прокомментировал заявление главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия об отставке.

“Отставка руководителя Национального банка Украины Смолия с обеспокоенностью рассматривается Европейским банком реконструкции и развития. Руководство Украины должно действовать быстро и решительно, чтобы избежать сомнений в независимости Нацбанка Украины”, – говорится в сообщении.

В ЕБРР подчеркнули, что “независимость НБУ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности, и эта независимость пользуется беспрецедентным признанием и доверием”.

The resignation of Національний банк України Governor Smolii is being viewed with concern by the European Bank for…

Posted by European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) on Neljapäev, 2. juuli 2020

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, мотивировав это политическим давлением. “Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – подчеркнул он.

После этого сообщения Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Послы стран “Большой семерки” заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

2 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка.

Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление об отставке Смолия.

По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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