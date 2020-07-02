Индия покупает у РФ новую партию истребителей

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02.07.2020, 15:53, Новости дня

Индия одобрила закупку у РФ 21 истребителя МиГ-29, этот шаг предпринят для укрепления боеспособности военно-воздушных сил страны, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Такое решение принято на заседании совета по оборонным закупкам, которое проходило под руководством министра обороны страны Раджнатха Сингха, передает ТАСС со ссылкой на агентство ПТИ.

Индия также намерена закупить 12 самолетов Су-30МКИ, которые выпускает индийская авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Ltd по российской лицензии.

Ведомство одобрило предложение о модернизации 59 индийских истребителей МиГ-29, отмечает агентство. Решение принято на фоне обострения отношений с Китаем.

Индийское правительственное агентство PIB сообщило, что стоимость закупки 21 истребителя и модернизации 59 самолетов составит около 980 млн долларов. Закупка 12 Су-30МКИ обойдется в 1,35 млрд долларов.

В середине июня в результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли как минимум 20 индийских солдат. Пекин заявил, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку».

Войска Индии и Китая развели в пограничном районе.

Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность войны между Индией и Китаем.



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