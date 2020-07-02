 

Путин поблагодарил россиян за голосование по Конституции

02.07.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию страны. Президент отметил, что государству необходимо сделать все, чтобы оправдать доверие россиян.

После крушения СССР прошло совсем немного времени, современная РФ еще находится в стадии становления, в том числе ее политическая система, передает РИА «Новости» слова главы государства.

Президент отметил, что государству необходимо сделать все, чтобы оправдать доверие россиян.

Итоги голосования по Конституции показывают, что подавляющее большинство россиян верят, что власти могут работать лучше, сказал Путин.

Он подчеркнул, что в стране остается много проблем, люди часто сталкиваются с черствостью, власти должны действовать быстрее. РФ во многом еще уязвима, необходимо время, чтобы укрепить стабильность, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов.

Песков также заявлял, что итоги голосования по поправкам в Конституцию однозначно стали триумфом. По его словам, в РФ де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Владимиру Путину.

ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании. 



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