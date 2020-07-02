Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из “списка Титова”

02.07.2020, 14:02, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин дал поручение разобраться с ситуацией вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По решению Хорошевского суда Москвы 11 июня Зотов был арестован. Он был задержан по нескольким уголовным делам, связанных с хищением из компании вагонов на сумму порядка 3 миллиардов рублей и подделки документации, передает РИА Новости.

Песков отметил, что в результате работы бизнес-омбудсмена Бориса Титова были достигнуты договоренности о возвращении Зотова в Россию.

"Действительно, он сейчас арестован, и, действительно, есть поручение президента разобраться с этой ситуацией", — заключил Песков.

В ноябре 2018 года совет директоров ведущей компании на рынке лизинга РФ "Трансфин-М" принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.