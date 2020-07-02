 

Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из “списка Титова”

02.07.2020, 14:02, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин дал поручение разобраться с ситуацией вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По решению Хорошевского суда Москвы 11 июня Зотов был арестован. Он был задержан по нескольким уголовным делам, связанных с хищением из компании вагонов на сумму порядка 3 миллиардов рублей и подделки документации, передает РИА Новости.

Песков отметил, что в результате работы бизнес-омбудсмена Бориса Титова были достигнуты договоренности о возвращении Зотова в Россию.

"Действительно, он сейчас арестован, и, действительно, есть поручение президента разобраться с этой ситуацией", — заключил Песков.

В ноябре 2018 года совет директоров ведущей компании на рынке лизинга РФ "Трансфин-М" принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / На Санкт-Петербург обрушились ливни с градом и штормовым ветром

13.05 / Независимые медиа в России: миссия во времена COVID-19

09.05 / Президент поздравил россиян с Днем Победы

05.06 / В РФ провели более 12 млн тестов на коронавирус

29.05 / Тарзан посмеялся над критиками после жалоб на нехватку денег

18.06 / Родители в США запоили ребенка водой до смерти

27.05 / В России количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило 370 тысяч

08.06 / На Западе предрекли РФ быструю победу над НАТО из-за Трампа

20.06 / Ателье SVE представило модернизированный пикап GMC Syclone

15.06 / В результате взрыва газового баллона в Красноярске пострадали два человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска