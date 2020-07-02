 

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

02.07.2020, 14:00, Новости дня

В президентском рейтинге лидируют действующий глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Так, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за Зеленского проголосовали бы 34,6% опрошенных, которые определились с выбором и намерены участвовать в голосовании.

За Порошенко собираются проголосовать 11,4% респондентов.

В первую пятерку также вошли сопредседатель пророссийской партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко (11,2%), лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко (7,2%) и бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко (6,7%). Другие политики набирают меньше 4%.

Около 15% опрошенных заявили, что не определились с выбором.

Опрос проводился с 24-го по 28 июня 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Опрошены 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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