Совфед оценит попытки вмешательства извне в голосование по Конституции

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02.07.2020, 13:53, Новости дня

Совет Федерации оценит попытки вмешательства в процесс голосования по Конституции, этим займется временная комиссия верхней палаты парламента, сообщил руководитель комиссии Андрей Климов.

«Комиссия планирует уже 6 июля заслушать отчет мониторинговой группы, дать политическую оценку этим событиям с точки зрения попыток вмешательства извне в суверенный конституционный процесс в РФ, запросить правовую оценку полученных нами данных у правоохранительных органов и внести результаты этой работы в ежегодный доклад комиссии для Совета Федерации», – цитирует сенатора ТАСС.

Он пояснил, что после обсуждения комиссия может дать рекомендации по совершенствованию законов страны. Такие рекомендации должны быть сделаны с учетом поддержанных конституционных изменений, подчеркнул Климов.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»).

Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



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