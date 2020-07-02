Nissan опубликовала официальные снимки кроссовера Magnite

02.07.2020, 13:10, Новости дня

Японский автомобильный гигант Nissan намерен презентовать 16 июля новый недорогой кроссовер под названием Nissan Magnite.

Инженеры применили здесь платформу CMF. Достоинством автомобиля значится цена, которая ниже, чем у бюджетного кроссовера Nissan Juke. Головная оптика имеет зауженный дизайн, а также здесь использовали стильную решетку радиатора, улучшенные бампера и другие параметры. Под капотом новинки установлен 1-литровый бензиновый мотор на 72 л.с. мощности.

Покупатели смогут приобрести также турбированную модификацию на 100 л.с. мощности. Ориентировочная стоимость нового недорогого кроссовера Nissan Magnite на местном рынке составит от 500 тысяч рублей в эквиваленте на российскую валюту.