Кроссовер Audi Q4 E-tron выходит на финальные испытания

02.07.2020, 13:10, Новости дня

Фотошпионы опубликовали снимки нового электрического кроссовера Audi Q4 E-tron, который проходит финальные испытания.

Вместе с тем первый показ концепта Audi Q4 E-tron состоялся в прошлом году, тогда как теперь немецкие разработчики готовятся к показу серийного исполнения паркетника. Пока точные характеристики удерживаются в тайне. Даже через плотный камуфляж можно увидеть достаточно необычное исполнение кузова. Модель имеет улучшенную аэродинамику.

Кроме того, новая модель построена на улучшенной архитектуре MEB. Кроме того, инсайдеры анонсировали, что кроссовер получил улучшенные электрические моторы, суммарная мощность которых достигает 302 л.с. Остальные характеристики электрического кроссовера пока не озвучены.