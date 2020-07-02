 

Лукашенко заявил, что Беларусь уже победила коронавирус

02.07.2020, 12:54, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране уже побеждена. Как сообщает пресс-служба Лукашенко, об этом он заявил 2 июля на вручении государственных наград медикам.

“На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 июля в мире коронавирусом заразились более 10,7 млн человек, из них 5,48 млн уже выздоровели, более 516 тыс. скончались. В Беларуси, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, около 62 тыс. заболевших, скончались почти 400 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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